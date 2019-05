Grytebust klar for FC København

sport

Det gjekk i vinter rykte om ein slik overgang. Grytebust er på utgåande kontrakt i OB etter at han kom frå Ålesund i 2016. Det vart i danske medium spekulert i at Grytebust får vel 5 millionar kroner berre for å signere med FCK.

Ifølgje FCKs heimeside ønsker ikkje Grytebust å kommentere overgangen på det noverande tidspunktet.

FCK blir trena av norske Ståle Solbakken. Klubben sikra seg nyleg endå eit dansk seriemeisterskap og har eit interessant lag på gang.

Grytebust avsluttar sesongen i OB før han flyttar til København til sommaren. Før det er han sannsynlegvis med i landslagstroppen til kampane mot Romania og Færøyane i juni.

Begge inngår i EM-kvalifiseringa.

(©NPK)