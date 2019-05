Ingebrigtsen sa ja til belgisk klubb

sport

– Dette er ei spennande utfordring, definitivt, seier Ingebrigtsen til Eurosport.

Han har no skrive under for klubben han har vore linka til, og ser fram til å ta fatt på jobben offisielt frå 1. juni.

Kåre Ingebrigtsen fekk sparken som trenar for Rosenborg i juli i fjor. I januar vart han og Rosenborg samd om ein sluttavtale etter at partane først møttest i ei rettssak.

Ingebrigtsen har sidan det vore fotballekspert hos Eurosport.

Oostende speler i det belgiske sluttspelet på nest øvste nivå og held der fjerdeplassen med tre kampar igjen. Klubben har fem poeng opp til Charleroi i kampen om ein omspelplass til kvalifiseringa til Europaligaen.

I førre veke fekk Ingebrigtsen kritikk av leiinga i Discovery etter at han gjekk ut og kritiserte forholda i RBK i rolla som Europsports ekspert. Discovery-leiinga beklaga utsegnene.

Ingebrigtsen leidde Rosenborg til fire seriemeisterskap i perioden sin som trenar for klubben.

