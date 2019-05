Henrik Kristoffersen skuffa etter nederlaget

sport

Kristoffersen ønskte å køyre med Red Bull-logoen på hjelmen, men skiforbundet sa nei, og saka enda dermed i retten i mars.

Måndag kom Oslo tingrett med si domsavgjerd: Kristoffersen får ikkje køyre med den private sponsoren sin på hjelmen.

– Eg er naturleg nok veldig skuffa over dommen, men har respekt for at retten har komme til ein annan konklusjon enn den vi meiner er riktig. Eg visste at eg tok fatt på ein bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning frå åtgjerdssaka. No skal vi setje oss ned og lese dommen grundig, og saman med advokaten og støttespelarar vurdere om den skal ankast inn for lagmannsretten. Eg kjem heilt klart til å vurdere alle moglegheiter og innfallsvinklar i tida framover, seier Kristoffersen i ei pressemelding.

Sjølv om skiforbundet gjekk sigrande ut av kampen, meiner Kristoffersen at kampen ikkje har vore forgjeves.

– Saka har sett fokus på manglande rettar for oss enkeltutøvarar, og den totale eigedomsretten skiforbundet har over marknadsrettane til utøvarane. Eg set stor pris på den massive støtta eg har fått, frå mange utøvarar i ei rekke idrettar, og frå idrettsleiarar i klubbar og lag, som har sagt at eg har kjempa ein batalje på vegner av mange. seier Henrik Kristoffersen.

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud meiner dette er ein svart dag for alle som håpte på auka støtte til breiddeidrett og fridom for enkeltutøvarar underlagt Skiforbundet.

– I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkande vald å fråvike internasjonal konkurranserett. Noko meir kan eg ikkje seie før eg har lese dommen grundig, seier Stemsrud.

