Sogndal låner Molde-talent

sport

Roseth var førre sesong lånt ut til Levanger. Onsdag spelte 20-åringen den første Molde-kampen på nesten tre år då han spelte heile cupoppgjeret mot Eide og Omegn.

To dagar seinare vart det klart at forsvarsspelaren skal bidra i Sogndal.

– Det er ein spelar Molde har stor tru på i framtida, og vi er glade for at han skal vere her i Sogndal i nokre månader, seier sportsleg leiar Håvard Flo til nettstaden til klubben.

Roseth er frå Volda og står med éin eliteseriekamp for Molde. Han kom mot Bodø/Glimt i 2016.

– Eg håper å bidra her i Sogndal og gleder meg til dei neste månadene her. Målet er å hjelpe klubben i kampen om opprykk, uttaler Roseth.

Sogndal har fire poeng etter fire serierundar i 1. divisjon.

(©NPK)