Ingemarsdotter legg opp

sport

Ida Ingemarsdotter har fleire medaljar frå internasjonale meisterskap og OL-gullet frå stafetten i 2014 som beste prestasjon.

– Når ein har vore med i verdseliten i såpass mange år som eg har vore, vil ein jo framleis vere med. Men eg veit kva slags jobb som blir kravd og for å gjere det må eg gi 110–120 prosent. Eg kjenner at eg ikkje er heilt klar for å gjere den jobben endå ein gong, seier Ingemarsdotter til SVT.

Forutan OL-gullet i Sotsji i 2014 har ho òg ein OL-bronse frå sprintstafetten i same OL. Ho tok VM-gull på sprintstafetten i 2011. Den beste individuelle prestasjonen hennar er VM-sølvet på sprinten då Marit Bjørgen tok gull i 2013.

–Eg er stolt over det som eg har fått gjort, seier 34-åringen til nyheitsbyrået TT.

(©NPK)