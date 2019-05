Guardiola trur ikkje tapet mot Barcelona påverkar Liverpool

sport

Guardiola møtte pressa fredag, tre dagar før laget hans skal møte Leicester heime i Manchester. Dei lyseblå leier med eitt poeng på Liverpool før den nest siste serierunden. Dei raude skal møte Newcastle på bortebane laurdag.

Liverpool gjekk på ein kraftig smell då dei onsdag tapte 3–0 i det første av to semifinaleoppgjer mot Barcelona i Spania. Men Guardiola trur ikkje ligarivalen sitt tap mot den gamle klubben hans vil ha påverknad i ligainnspurten.

– Eg trur ikkje det. Eg synest kampen var ekstremt bra. Begge lag var fantastiske. Liverpool var glimrande. Eg likte veldig å sjå på dei. Dei kjempa hardt. Liverpool burde vere stolte. Dei spelte på den vanskelegaste bortebanen i verda med mykje mot og karakter, seier spanjolen ifølgje SkySports.

Nest siste hinder for Guardiola for å sikre det andre strake seriegullet med Manchester City, er Leicester. Motstandaren på måndag har vist god form sidan Brendan Rodgers tok over som manager. Førre serierunde slo dei Arsenal 3–0.

Enkelte har hevda at Leicester ikkje har mykje å spele for, og at det kan bli grei skuring for titteljagande Manchester City måndag. Den påstanden fnyser Guardiola av.

– Det kjem ikkje til å skje. Det gir inga meining. Sorry, men gløym det. Eg kan ikkje førestille meg at Leicester kjem her på ferie. Dei har sjansen til å bli nummer sju. Dei kjem til å prøve å vinne, seier Guardiola ifølgje heimesidene til klubben.

Han trur heller ikkje at Newcastle vil yte mindre mot Liverpool sidan klubben allereie har sikra ny kontrakt i Premier League.

Leicester ligg på åttandeplass, tre poeng bak Wolverhampton. Ein sjuandeplass i Premier League gir plass i kvalifiseringa i neste års europaliga dersom Manchester City slår Watford i FA-cupfinalen.

(©NPK)