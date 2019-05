Trondheim einaste søkar til ski-VM 2025

sport

Trondheim, som arrangerte ski-VM i 1997, søkte også meisterskapa i 2021 og 2023, men tapte kampen mot Oberstdorf og Planica.

Den formelle avgjerda fell i samband med FIS-kongressen i Thailand i slutten av mai 2020.

– Då er det klart at Trondheim er einaste søkar til ski-VM 2025. Dette er eit bevis på at den internasjonale skifamilien er samde om at det er Noreg og Trondheim som skal arrangere VM dette året. No skal Skiforbundet saman med Trondheim Kommune og skisporten i Trøndelag levere ein god søknad som oppfyller dei kriteria som FIS stiller til ein VM-arrangør. Tildelinga skjer formelt under kongressen neste år, men vi kan allereie no glede oss til ein skikkeleg trøndersk folkefest i 2025, seier skipresident Erik Røste i ei pressemelding.

(©NPK)