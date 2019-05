Patrick Thoresen er med i VM-troppen

sport

Storhamar-spelar Thoresen har vore eit usikkert kort etter at han pådrog seg ein kneskade i NM-semifinalane mot Frisk Asker i mars. Hovudpersonen har uttrykt optimisme med omsyn til å rekke VM, men har ikkje kunna gi nokon garantiar.

Det er leddbandet i kneet til veteranen som har vore problemet.

35-åringen var ikkje ein del av den norske troppen til Nordic Cupkampane mot Danmark nyleg, men har vore ein del av treningssamlinga landslagsleiinga har halde for VM-aktuelle spelarar på Lørenskog dei siste dagane.

Patrick Thoresen valde av familiære årsaker å takke nei til spel i VM i fjor i Danmark. Derimot spelte han OL i Pyeongchang for Noreg.

Med i troppen er òg Frölunda-proffen Mats Rosseli Olsen, som i desse dagane speler sluttspelfinale i svensk ishockey mot Djurgården. Finalen, som blir spelt best av sju kampar, er enno ikkje avgjort.

Olsen sluttar seg dermed til den norske VM-troppen på eit seinare tidspunkt.

Noreg speler i VM-gruppe B i Bratislava. Russland, Tsjekkia, Sverige, Sveits, Austerrike, Italia og Latvia er motstandarar innleiingsvis.

Petter Thoresens mannskap leier inn meisterskapet mot Russland 10. mai. Før det er Slovakia motstandar i generalprøva 7. mai.

– Vi har ein veldig tøff pulje, og vi møter dei presumptivt beste motstandarane tidleg med Russland, Tsjekkia og Sverige i dei første kampane, sa sportssjefen til ishockeyforbundet Petter Salsten.

Frå tidlegare var det klart at Lars Haugen, Ken André Olimb og Mats Zuccarello av ulike årsaker ikkje er VM-aktuelle.

Zuccarellos avbod handlar mellom anna om at han er kontraktslaus etter NHL-sesongen i år og at han ikkje ønsker å risikere ei framtid som kan gjere det vanskeleg å signere for ein ny klubb.

(©NPK)