Messi nærmar seg Ronaldos målrekord

Ballkunstnaren frå Argentina scora sitt 599. og 600. mål for Barcelona då Liverpool vart slått 3–0 i semifinalekampen på onsdag i meisterligaen på Camp Nou.

Og igjen blir Messi hylla som kanskje den største av alle spelarar. Den italienske landslagsspelaren Mario Balotelli, som speler for Marseille, seier ifølgje nettstaden goal.com at det ikkje lenger gir noka meining å samanlikne Messi med Cristiano Ronaldo, som no speler for Juventus.

– Av omsyn til kjærleiken for fotball, ver så snill å ikkje samanlikne han (Messi) med Juventus' nummer 7, skriv Balotelli på Instagram.

Men samanlikninga kjem nok til å halde fram ei stund enno. Messi har scora langt fleire mål for Barcelona enn Ronaldo har gjort for Juventus denne sesongen (48 mot 27). Men Messi har framleis eit stykke opp til den portugisiske rivalen sin i talet på mål i meisterligaen. Her står Ronaldo med 126 mål for Manchester United, Real Madrid og Juventus, medan Messi har scora 112 mål for Barcelona.

Her er lista over dei ti mestscorande i meisterligaen/serievinnarcupen:

1. Cristiano Ronaldo – 126 mål (Manchester United, Real Madrid og Juventus)

2. Lionel Messi – 112 (Barcelona)

3. Raul – 71 (Real Madrid og Schalke 04)

4. Karim Benzema – 60 (Lyon og Real Madrid)

5. Ruud van Nistelrooy – 56 (PSV Eindhoven, Manchester United og Real Madrid)

6. Robert Lewandowski – 53 (Dortmund og Bayern München)

7. Thierry Henry – 50 (Monaco, Arsenal og Barcelona)

8. Alfredo di Stefano – 49 (Barcelona)

9. Andrej Sjevtsjenko – 48 (Dynamo Kiev, AC Milan og Chelsea)

9. Zlatan Ibrahimovic – 48 (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG og Manchester United)

(Kilde: Ritzau)

