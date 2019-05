Kallar CAS-dommen mot Semenya «sexistisk og rasistisk»

sport

Det har komme sterke reaksjonar på dommen i valdgiftsretten i idretten CAS (Court of Arbitrations for Sport), der Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) onsdag fekk medhald i at den sørafrikanske mellomdistanseløparen må bruke hormondempande medisinar for å få konkurrere på favorittdistansane sine.

IAAF meiner Semenya har eit for høgt nivå av det mannlege kjønnshormonet (testosteron).

Kvinnedepartementet i Sør-Afrika rasar mot dommen og kallar han «sexistisk og rasistisk». Departementet meiner at CAS tvingar afrikanske kvinner til å «sprøyte farlige stoff inn i kroppen for å tilpasse seg den nordlege halvkules definisjon av kvinnelighet».

Det sørafrikanske friidrettsforbundet (ASA) vurderer om CAS-avgjersla skal ankast, og både forbundet, regjeringa og den olympiske komiteen i Sør-Afrika kallar den diskriminerande.

– Vi meiner avgjerda er skammeleg og er i sjokk over at eit anerkjent organ som CAS kan gi støtte til slik diskriminering utan å blunke, seier ASA i ei fråsegn.

