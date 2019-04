Los Angeles vil bruke 60 milliardar på OL

sport

Tysdag vart det lagt fram ein detaljert plan for leikane om ni år, og der kjem det fram at den totale kostnaden for OL blir høgare enn det som var berekna då søknaden vart levert inn i 2017.

Den gong var summen oppgitt til 5,3 milliardar dollar, som svarar til 46 milliardar norske kroner etter dagens kurs.

Då var summen berekna etter dollarkursen i 2016, medan det nye beløpet på 6,9 milliardar dollar tar høgde for den forventa prisutviklinga dei neste ti åra for å skape eit meir realistisk bilde av kostnadene.

– Vi redefinerer kva det vil seie å halde eit vellykka OL. Og vi ser fram til å planlegge og halde ei fantastisk hending som vil gjere samfunnet stolt, seier leiaren for organisasjonen LA 2028, Casey Wassermann.

Los Angeles vart tildelt 2028-leikene i 2017. Det er tredje gong byen skal arrangere OL. Tidlegare har LA vore OL-vertskap i 1932 og 1984.

Sommar-OL neste år blir halde i Japans hovudstad Tokyo, medan Paris er OL-arrangør i 2024.

(©NPK)