RBK-kapteinen: – Vi har mykje å jobbe med

sport

Dansken har tidlegare i sesongen stått fram som ein optimist i media, men etter 0-3-tapet mot Molde søndag er han ikkje nådig i omtalen av prestasjonane til eige lag.

Rosenborg ligg heilt sist i Eliteserien med fattige to poeng etter fem kampar. Det er tungt for spelarar som feira gull i både serie og cup for nokre månader sidan.

– Det er ein dårleg start. Det er ikkje så artig. Vi er ikkje tilfreds med situasjonen akkurat no, svarer Jensen på spørsmål om korleis det kjennest å vere Rosenborg-spelar om dagen.

Tynnsliten sjølvtillit

Jensen slår fast at det må jobbast hardt for å komme tilbake på eit nivå som kan flytte laget oppover på tabellen.

– Vi har mykje arbeid å gjere. Det er mykje, veldig mykje, stort sett i alle fasane av spelet. Og så litt mentalt, seier han.

– De har dårleg sjølvtillit?

– Ja, det ser sånn ut, svarer Jensen.

Tvilar på gull

Han erkjenner at det byrjar å sjå mørkt ut med tanke på å forsvare ligagullet frå i fjor. Molde som var motstandaren på søndag er blant laga som har fått ein god sesongstart. Blåtrøyene har rett nok spelt éin kamp meir enn RBK, men er allereie elleve poeng føre.

– No byrjar det å bli veldig vanskeleg. Du må alltid ha trua, men det er eit stort forsprang Molde har fått så tidleg.

Søndag startar Rosenborg rivaloppgjeret med eit mål om å vinne. Håpet forsvann i praksis tidleg i første omgang. Molde tok leiinga allereie i det andre minuttet i kampen. 2–0 kom etter tolv minutt og 3–0 etter 26 minutt.

– Eg synest vi reiser oss i minutta etter det første målet, men så får vi ein scoring til imot på den andre sjansen deira, konstaterer ein oppgitt Jensen.

– Lett å peike på trenaren

Rosenborg-kapteinen svarer kontant «ja» på at spelarane har tillit til hovudtrenar Eirik Horneland. Horneland sjølv ville ikkje slå fast at han har «gehør» hos spelarane i garderoben.

– Det er klart at når du ikkje har vunne på fem kampar … eg har jo sjølv sete i ein garderobe som speler. Du byrjar å sjå deg om etter kva som skjer. Og då er det lett å peike på meg, sa Horneland etter kampen.

Han starta sesongen i ein slag 4-4-2-formasjon, men valde å gå tilbake til Rosenborgs tradisjonelle 4-3-3 då resultata ikkje vart som ønskte. Det har ikkje gitt uttelling så langt.

– Det er der vi står. Om dei (spelarane) trur på det vi prøver å selje, må du spørje dei om, sa Horneland.

(©NPK)