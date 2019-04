Ingen landslagsplass for Skistad

sport

Det kom som ei stor overrasking. Talet på utøvarar på kvinnelaget blir auka frå ti til tolv, men Skistad er ikkje blant dei.

Landslagsleiinga gjekk langt i å stadfeste at Skistad i staden er ein del av rekruttlandslaget, som blir presentert seinare denne veka.

– Resultatmessig er ho ein veldig naturleg del av ei slik gruppe som dette. Vi har sydd saman eit spesialtilpassa opplegg for henne. Ho kjem til å trene ein del med dette laget inn mot sesongen, sa landslagstrenar Geir Endre Rogn.

– Det ligg mange vurderingar bak dette. Det er sportsleg utvikling som er det aller viktigaste. Vi vil sy saman eit opplegg som gir henne ein best mogleg inngang til seniortida, la til han.

Ville ha eige spintlag

Konnerud-løpar Skistad har tatt til orde for at det bør bli oppretta eit eige sprintlandslag på kvinnesida kommande sesong. Det fekk ho ikkje gjennomslag for.

Landslagstrenarane Ole Morten Iversen og Geir Andre Rogn har komme fram til at det er mest formålstenleg at dei beste langrennskvinnene i landet framleis er samla på eitt lag.

Det synet har òg Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug forfekta i intervju med NTB tidlegare i år, og veteranane fekk det altså som dei ville.

Bak ligg ein tanke om at distanseløparane har mykje å lære av sprintarane og motsett.

Tvillingane blir gjenforeina

Inn på landslaget før neste sesong kjem Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng. Sistnemnde blir dermed gjenforeina med tvillingsøster Tiril, som var debutant på elitelandslaget i den nylege avslutta VM-sesongen.

Lotta Udnes Weng har vore på rekruttlandslaget det siste året.

Grong-løpar Appelkvist Stenseth har fått gjennombrotet sitt i verdscupen denne sesongen. 24-åringen vart mellom anna nummer fire i fristilsprinten i italienske Cognes rett før Seefeld-VM.

Kathrine Harsem går ut av landslaget.

Bekymra for etterveksten

Ved å auke talet på kvinner på elitelandslaget håpar langrennsleiinga å bidra til eit løft i kampen for å utvikle nye stjerner bak dei noverande einarane Johaug og Østberg.

Avtroppande landslagssjef Vidar Løfshus er blant dei som har uttrykt stor bekymring for etterveksten og den jobben som er gjort frå skiforbundet på den fronten.

Langrennslandslaget for kvinner vil i 2019/20-sesongen bestå av desse løparane:

Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Maiken Caspersen Falla, Mari Eide, Tiril Udnes Weng, Ragnhild Haga, Ane Appelkvist Stenseth, Lotta Udnes Weng og Anna Svendsen.

