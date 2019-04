Keeper-Haugen takkar nei til spel i ishockey-VM

sport

Haugen har stått i mål for Noreg i alle meisterskap sidan 2011. Han forklarer at det ligg familiære omsyn bak avgjerda om å droppe VM i år.

– Det har vore ei supervanskelig avgjerd. Men det er av omsyn til familien. Dei har vore heime i Noreg eit par månader, og eg ville ikkje kunna levere (på isen) viss eg skulle dratt til Bratislava og vorte borte frå dei endå ein månad, seier småbarnsfar Haugen til VG.

Onsdag kveld vart han austerriksk meister med Klagenfurt. Haugen understrekar at han ikkje stenger døra til landslaget for godt.

– Men det er den beste avgjerda eg kan ta no. Ho har vakse fram over tid, og ho har ikkje noko å gjere med det sportslege å gjere, eller at eg misnøgd med noko på landslaget, seier målvakta.

