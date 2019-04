Ingebrigtsen-brørne utset sesongstarten

sport

Planen var eigentleg at dei skulle sesongdebutere som normalt i Palo Alto under Payton Jordan Invitational i California 2. mai, men trenar og pappa Gjert Ingebrigtsen seier til Stavanger Aftenblad at det ikkje blir konkurransar medan dei er på høgdeopphaldet i USA.

– Vi har planlagt ein intens konkurranseperiode i juni og juli, og derfor har vi avgjort at vi ikkje skal konkurrere i den treningsperioden vi er inne i. Dei ønsker å utnytte tida dei har i høgda i Flagstaff, seier Gjert Ingebrigtsen.

Løparbrørne har vore i Flagstaff, Arizona sidan 10. april og returnerer ikkje til Noreg før 11. mai.

