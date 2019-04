Storavis: Real Madrid opnar for å redusere prislappen på Ødegaard

sport

Den nederlandske storavisa De Telegraaf skriv onsdag at Ajax-sjef Marc Overmars igjen skal jobbe med moglegheitene for å hente nordmannen til klubben etter inneverande sesong.

Spanske medium har tidlegare rapportert at Ødegaard skal ha ein prislapp på 20 millionar euro, tilsvarande rundt 192 millionar kroner. Det skal ha vore for mykje for Ajax.

No hevdar likevel De Telegraaf å kjenne til at den spanske storklubben opnar for å gå vesentleg lågare enn det. Dermed er Ødegaard igjen eit aktuelt namn i Amsterdam-klubben.

Tapte klart

De Telegraaf-journalist Mike Verweij, som følgjer Ajax tett, sa i sin podkast måndag at Ødegaard-interessa er styrkt den siste tida.

– Ajax har lenge sett på Ødegaard som for svak, men no er det meir interesse enn det var, sa Verweij – og la til at nordmannen den siste tida har bevist at han er i utvikling.

Det siste har leiinga i Ajax merka seg.

De Telegraaf skriv at Ajax-sjef Overmars vil ta stilling til Real Madrids påstått reduserte Ødegaard-prislapp dei kommande vekene.

Tysdag møtte Ødegaard og Vitesse nettopp Ajax i den nederlandske æresdivisjonen. I ein kamp der nordmannen i lange periodar sleit med å komme til sin rett, var Ajax det klart beste laget og vann til slutt 4–2.

Lagkamerat tilrår kjøp

Etter kampen var Ødegaard-lagkamerat Thulani Serero klar på at han meiner Ajax gjer lurt i å hente 20-åringen.

– Ja, med ein gong. 20 millionar euro. Kva seier eg? 30. Han vil passe veldig bra her. Ein teknisk speler med mykje kvalitet, sa han til Voetbal International.

Sørafrikanske Serero spelte sjølv for Ajax frå 2011 til 2017 og kjenner klubben godt.

Ødegaard sjølv har vore hemmelegheitsfull med omsyn til eiga fotballframtid den siste tida. Nordmannen har stadfesta at det går føre seg samtalar med Real Madrid for å få avklart kva den spanske storklubben ser for seg i fortsetjinga.

– Det er alltid mange rykte i fotballen, og så prøver eg å ikkje fokusere så mykje på det. Eg føler at eg er inne i ein god periode i Vitesse. Eg har ei fin rolle i laget og trivst godt. Eg er godt fornøgd med sånn det er i Vitesse, og så får vi sjå kva som skjer til sommaren, sa Ødegaard til NTB under landslagssamlinga nyleg.

