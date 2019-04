Solskjær nummer to på sparke-lista hos spelselskap

sport

Han stupte frå 52 til 13 hos eit selskap. Det skjedde etter Everton-kampen sist helg der United tapte 0–4.

Brightons Chris Hughton gir to og ein halv gonger pengane på oversikta over odds hos fleire spelselskapa. Solskjær er no oppe på andreplass. Han gir høvesvis 13 (Betfair), 13 (Paddy Power) og 17 (BetVictor) gonger pengane hos tre andre selskap.

Hos SkyBet er Solskjær-oddsen 26.

Nordmannen vart tilsett før jul og kom raskt inn i ein sigersstim som varte ganske lenge. Men trenden har snudd. United står no med seks tap på dei åtte siste kampane.

Solskjær skreiv i mars under på ein kontrakt som går til sommaren 2022.

