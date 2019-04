Mitter gir seg som sjef for alpinherrene

sport

Det opplyser Skiforbundet i ei pressemelding.

Nyheita om avskjeden kjem berre veker etter at det vart kjent at helsepersonellet til herrelandslaget varsla om uhaldbare arbeidsforhold under Mitter.

Fleire i helseteamet skal ha vurdert å slutte som følgje av den røffe leiarstilen til austerrikaren, og ord som «hersketeknikkar», «latterleggjering», «usynleggjering» og bruk av «skarpe irettesettingar» vart nemnt i varselet som vart sendt til alpinlandslaget, skiforbundet og Arbeidstilsynet.

Mitter har hatt stor suksess som norsk landslagstrenar. Han har vore tilknytt Skiforbundet i 12 år.

– Det er på tide å flytte ned til Austerrike igjen med familien, seier Mitter til NRK og legg til at han ikkje kunne takke nei til trenartilbodet i heimlandet.

(©NPK)