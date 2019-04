Fansen gir styret og spelarane skulda for United-kollaps

sport

Manchester Evening News heldt avstemming via Twitter dagen etter at Solskjær og United tapte 0–4 mot Everton.

4.500 personar har svart på spørsmålet «kven har skulda for tilstanden United er i for augneblinken». Og dommen er klar:

43 prosent av dei som har svart, seier at styret er ansvarleg for Uniteds skuffande posisjon. 38 prosent seier at spelarane har skulda, medan 2 prosent seier at det er Solskjærs feil at storklubben sviktar.

Samtidig vel 17 prosent det fjerde alternativet, at alle dei tre nemnde har skulda. Så Solskjær slepp ikkje unna, sjølv om dei fleste meiner at styret eller spelarane er ansvarleg for Uniteds problem.

Tunge dagar

Solskjær vart henta inn som mellombels United-manager i desember og fekk umiddelbart stor suksess. 28. mars fekk han jobben på permanent basis, men resultata dei siste vekene har vore langt frå optimale.

United har generelt hatt magre år etter at managerlegenda Alex Ferguson gav seg med ligagull i 2013. Verken David Moyes, Louis van Gaal eller José Mourinho klarte å få ordentleg skikk på laget, sjølv om det har vorte éin FA-cuptittel, éin ligacuptittel og éin europaligatittel sidan Fergusons tid.

I år kjempar United om ein topp 4-plassering, som gir meisterligaspel neste sesong, men det ser ikkje spesielt lyst ut fire serierundar før slutt.

