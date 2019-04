Sveriges einaste kvinnelege landslagstrenar i langrenn gir seg

sport

– Eg skulle gjerne ha halde fram. Det er ikkje med glede eg har tatt denne avgjerda, seier Zell til SVT.

Den tidlegare orienteringsløparen, som har representert Nydalens Skiklub, hadde ei 50-prosentstilling på landslaget. Samtidig hadde ho ein sivil jobb med same stillingsprosenten. Det er ikkje lett å kombinere.

– Eg håpte at det skulle fungere, men eg har gjennom året opplevd at det ikkje fungerer. Det er ikkje dei rette føresetnadene for å gjere ein god jobb, og det er ikkje moro, held 53-åringen fram.

Zell var den første kvinnelege trenaren på det svenske skilandslaget sidan Marie Svan hadde ei trenarrolle i 2005. Åsa Mattsson var leiar for damelandslaget mellom 1994 og 1996.

– Berre det at vi bur separat på treningsleir, eg og dei mannlege trenarane, gjer at ein mistar ein del informasjon. Det gjeld å halde alle informerte, seier Zell.

Til SVT seier landslagssjef Johan Sares at samarbeidet mellom partane har vore «sprikande», og at det ikkje har fungert som først tenkt.

– Vi tenkte vel, både Annika og vi, at løysinga kjentest betre ut då, men no etter sesongen, når vi har starta å evaluere, har vi vel sett at løysinga ikkje var heilt optimal.

Monika Kørra er den einaste kvinnelege trenaren på det norske skilandslaget. I juli 2018 overtok ho juniorlandslaget.

