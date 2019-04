Solskjær etter fem tap på sju kampar: – Vi har ein stor jobb føre oss

sport

Tysdag kveld vart United audmjuka på Camp Nou. Gjestane opna bra, men optimismen forsvann heilt då Lionel Messi gjorde to kjappe scoringar etter United-tabbar. Med 2–0 til Barcelona etter 20 minutt var håpet til Solskjær om eit nytt meisterligamirakel knust. Barcelona vann til slutt 3–0.

Manchester United fekk ein veldig oppsving då kristiansundaren erstatta José Mourinho i desember, men dei siste månadene har det dabba av. Raudtrøyene har tapt heile fem av dei sju siste kampane.

Sjølv 2–1-sigrane heime mot Watford og West Ham var av dei heldige slaga. Solskjær seier han heile tida har vist at han tok på seg ei knalltøff oppgåve.

– Vi var klar over at dette ikkje ville gå over natta. Dei neste åra blir viktige for klubben om vi skal nærme oss nivået til lag som Barcelona, sa han under pressekonferansen etter kampen tysdag.

Vil utfordre

Manchester United har ikkje vore i nærleiken av å vinne Premier League eller Champions League sidan Alex Ferguson var manager. Store pengar har vorte svide av på Old Trafford, men klubben har fått lite igjen for det.

No får Solskjær jobben med å snu trenden og sørgje for at United tar opp kampen med dei beste igjen.

– Vi må ha som mål å komme opp på nivået til Barcelona. Det kan vi klare, men vi har ein stor jobb føre oss. Skal vi finne tilbake til Manchester Uniteds verkelege nivå og tradisjonar, må vi kunne utfordre Barcelona, sa Solskjær til BT Sport.

(©NPK)