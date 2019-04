Hobber Nilsen dømmer ikkje Rosenborg mot Strømsgodset

sport

Det har storma rundt Nordstrand-dommaren etter vestlandsderbyet i Stavanger, der Brann meinte laget blei snytt for tre straffer. Etter kampen innrømde Hobber Nilsen at han bomma på to av dei.

33-åringen var opphavleg sett opp til å dømme Rosenborg og Strømsgodset på Lerkendal andre påskedag, men er no tatt av oppdraget. Årsaka er at han skal i aksjon i ein internasjonal kamp.

– På grunn av at dette er ein høgrisikokamp med stor spenning rundt seg i den nasjonen han blir spelt, kan eg ikkje seie kva for ein kamp det er før oppdragsgivar sjølv slepp dommaroppsettet, seier FIFA-dommaren til VG.

Sjølv om det har storma rundt 33-åringen, seier han sjølv at han fint kunne dømd Rosenborg-kampen.

– Eg har vore FIFA-dommar sidan 2015 og har aldri takka nei til eit internasjonalt oppdrag. Denne kampen er ikkje eit unntak. Eg skulle meir enn gjerne dømd Rosenborg – Strømsgodset på Lerkendal og var meir enn klar til å vise at nokre feilavgjerder sist laurdag ikkje påverkar meg på annan måte enn at eg blir ein betre dommar, seier han.

Trygve Kjensli er sett opp som ny hovuddommar på Lerkendal.

(©NPK)