Norsk hockeydommar trekker seg frå finalekamp etter hets

Det skriv Norges Ishockeyforbund i ei pressemelding måndag under tittelen «NIHF aksepterer ikkje dommarhets». Hansen skulle etter planen dømme oppgjeret til kvelden mellom Frisk Asker og Storhamar. Det vil han no ikkje gjere. Berre timar før kampen blir det stadfesta at Hansen trekker seg.

– Eg kan stadfeste at han gjer det på grunn av presset som har vore på den næraste familien hans og han sjølv. Det er alvorleg. Det er ikkje uvanleg at dommarane får kritikk for avgjerder under kamp og etterpå, men her har det eskalert altfor langt og lengre enn vi kan akseptere, seier ishockeypresident Tage Pettersen til NTB.

Ei annullering av eit Storhamar-mål i den femte kampen er blant situasjonane som har skapt reaksjonar. Ishockeyforbundet står på at avgjerda var korrekt.

– Vi aksepterer ikkje hets av verken spelarar eller dommarar, og det er urovekkjande at dette kjem frå vår eigen hockeyfamilie i tillegg til engasjerte supporterar, skriv Pettersen i pressemeldinga.

Storhamar-trenar Fredrik Söderström var blant dei som var knallharde etter at laget fekk eit mål som kunne avgjort den femtefinalekampen annullert. Han er tydeleg på at det finst grenser for kva ein seier til dommarane.

– Hets eller truslar er heilt uakseptabelt. Det er heilt klart. Hets og truslar må òg skiljast frå kritikk, seier han til Hamar Arbeiderblad.

Det er førebels ikkje klart kven som dømmer oppgjeret på måndag, som er det sjette i finaleserien som Frisk Asker leier 3–2.

Roy Stian Hansen vil òg vere uaktuell dersom NM-finalen går til ein sjuande kamp.

