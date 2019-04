Zuccarello om lagkompisane: – Dei har tatt imot meg som ein familiemedlem

sport

Torsdag scora den norske hockeyprofilen då Stars tok første stikk mot Nashville Predators i første runde av NHL-sluttspelet. Kampen enda 3–1.

Zuccarello vart henta til Dallas frå New York Rangers rett før overgangsfristen gjekk ut i februar, men fekk ikkje den innleiinga på Stars-livet som han ønskte seg. Allereie i første kamp for klubben pådrog han seg eit armbrot.

Comeback vart det først 2. april, dagen då Stars sikra seg sluttspelplassen. Nordmannen vart spart i dei to siste grunnseriekampane.

No innrømmer 31-åringen at skadeperioden han har bak seg har vore krevande.

– Det var vanskeleg. Eg skulle ønske eg kunne spelt meir hockey, men har i staden vore ute i mange kampar. Sånn er ishockeyen, og nokre gonger skjer sånne ting. Du må berre takle det, seier han til Fox Sports Southwest.

Kontraktslaus

Mottakinga i Stars har samtidig vore den aller beste.

– Spelargruppa har tatt imot meg som ein familiemedlem, sjølv om eg ikkje har vore så mykje saman med dei som eg hadde håpt, seier Zuccarello – og legg til:

– Det er ein fantastisk gjeng, og vi har mykje moro saman. Eg gler meg til fortsetjinga.

Neste runde i sluttspelserien mellom Dallas Stars og Nashville Predators blir spelt natt til søndag. Oppgjeret blir avgjort i best av sju kampar.

Nyleg vart det kjent at Zuccarello ikkje speler ishockey-VM for Noreg i Slovakia i mai. 31-åringen tar ikkje sjansen på å eventuelt pådra seg ein skade, all den tid han er kontraktslaus til sommaren.

(©NPK)