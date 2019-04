Hovland nær hole-in-one i US Master-debuten

sport

Plasseringa gjer at han så langt er innanfor den såkalla cutgrensa, noko som gir god grunn til håp om at han får spele også dei to avsluttande runde på Augusta laurdag og søndag.

Golftalentet opna med ein runde på par. Ein bogeysmell på 18. og siste hol gjorde at 21-åringen stoppa på 72 slag i debuten på den segnomspunne Augusta-banen. Før den sure avslutninga var Hovland verkeleg i dytten med tre birdiar på fem hol.

– Eg var overraskande roleg. Eg var så roleg at eg byrja å spørje meg sjølv om det var noko gale med meg, sa Hovland til Eurosport Norge etter enda runde.

Særleg spelet på 16. hol gav nordmannen applaus frå publikum. Då var han ikkje mange centimetrane unna ein hole-in-one. Det vart ein av totalt fire birdiar i opningsrunden.

– Eg har ikkje fått sett det sjølv, men det høyrdest i alle fall ut til å ha vore nære. Eg tar den birdien, sa Hovland om nestensensasjonen.

Ifølgje VG har hole-in-one berre skjedd 29 gonger i US Master-historia.

Bryson DeChambeau (USA) deler etter opningsrunden førsteplassen med Brooks Koepka (USA), begge med seks slag under par. På tredjeplass følgjer Phil Mickelson fem slag under par, også han frå USA.

Golflegenda Tiger Woods gjekk ein 70-runde. Det er to slag færre enn det Hovland måtte bruke.

