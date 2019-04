Bøter for homohets i dansk fotball

sport

Det er første gongen homofobi fører til straffereaksjonar i dansk fotball. Bøtene, som vart pålagt av disiplinærinstansen til dansk fotball, svarar til 32.500 norske kroner.

– Vi har skrive inn i lovene våre at det er nulltoleranse for homofobi, og vi er glade for at det no blir sendt eit klart signal om at det får konsekvensar om reglane ikkje blir overhaldne, seier Danmarks fotballpresident Jesper Møller.

Disiplinærinstansen gjer det klart at ein vil skjerpe straffene dersom homohetsen held fram.

– Om problemet viser seg å eskalere, vil vi sjå på om sanksjonsnivået og storleiken til bøtene er passande. Det har klubbane fått beskjed om, seier leiaren til instansen Jens Hjortskov.

Hetsen var grovast i kampen mellom OB og FC København i helga, men disiplinærinstansen vurderte det som eit formildande omstende at Fischer gestikulerte mot heimetilhengarane og dermed provoserte dei. Det får Fischer til å reagere.

– Det er ikkje mitt bord å vurdere om dommen er riktig eller straffa rimeleg, men det er komplett tåpeleg å påstå at eg har medansvar for dei homofobiske tilropa. Eg har opplevd det same i Odense før, og det skjedde på nytt søndag. Eg synest det er katastrofalt å neglisjere problemet ved å skrive dette inn i dommen, seier han i ein kommentar.

Søndag er det rivaloppgjer mellom Brøndby og FC København, og då kan ein få ein indikasjon på om den omfattande debatten rundt tribunehomofobi og sanksjonane på fredag har hatt ønskt effekt.

(©NPK)