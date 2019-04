Tufte gjer comeback på 43-årsdagen

sport

Det skriv VG. I singlesculler skal han mellom anna konkurrere mot regjerande verdsmeister Kjetil Borch, femdobbelt VM-vinnar Ondrej Synek og den tyske stjerna Oliver Ziegler.

Over 100 båtar er påmelde til regattaen på Drammenselva.

Tufte har lenge hatt Tokyo-OL-et for neste år som eit mål. Han brukte 2018 til å ta fri og stå over sesongen, men ved eit par høve steppa han inn for å hjelpe Noregs dobbeltfirar i verdscupen.

Veteranen gjer sitt internasjonale comeback under EM i sveitsiske Luzern i månadsskiftet mai og juni.

