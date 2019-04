NRK-sjefen: – Alvorleg og leitt, men vi furtar ikkje

sport

Eriksen slår fast at det var umogleg for allmennkringkastaren NRK å bla opp så mykje pengar som NENT Group kunne legge på bordet for å sikre seg rettane til verdscup og VM i langrenn, alpint, kombinert og hopp etter 2022.

– Det er snakk om ufatteleg mykje pengar. Vi strekte oss lengre enn nokon gong. Og hadde vi fått rettane, måtte vi ha hatt ein samarbeidspartnar, seier Eriksen, som beskriv tapet av rettane som «alvorleg og leit».

– For det første har vi desse rettane i to år til. For det andre vil vi framleis ha skirettar etter det, så vi skal ha ein sterk posisjon i vinteridrett også utover 2021 og 2022, seier Eriksen til NTB.

Men Eriksen seier at det er andre rettar å kjempe om, og at NRK no skal bruke tid på å skape nye ting. Han viser til korleis NRK har bidratt til å bygge opp sjakk som ein svært populær idrett på TV, noko han meiner ingen ville ha trudd for nokre få år sidan.

Dei internasjonale skirettane NENT Group no har kjøpt representerer rundt 40 prosent av dei rettane NRK har i dag på vintersport.

(©NPK)