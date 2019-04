Jøndal herja då Noreg knuste Sverige

sport

Noreg låg under til pause, men heva seg vesentleg i andre omgang og køyrde over svenskane. Jøndal var i ei klasse for seg og scora heile 11 mål på 11 forsøk. Nærast på toppskårarlista var Gøran Johannessen med seks mål.

Landslagstrenar Christian Berge sa før kampen at resultatet ikkje var det viktigaste, og at han kom til å teste ein ny forsvarsformasjon.

Og Noreg gjekk straks bort frå det vande 6-0-forsvaret til ein meir offensiv variant med Sander Sagosen føre i ein 5-1-formasjon.

Årsaka til det taktiske grepet er at det framover mot EM i januar handlar «om å hente marginar» for å ta heim gullet, ifølgje landslagssjefen.

Jamt før kvilen

Christian O'Sullivan sende Noreg i føringa, men Sverige tok kjapt over og leidde 3–1 etter fire minutt.

Begge lag gjorde ein del personlege feil, og dei følgde kvarandre til svenskane scora 16–15 i dei siste sekunda til omgangen.

– Om vi står 5–1 eller 6-0, må vi først og fremst opp med litt intensitet. Meir taklingsvilje og meir kommunikasjon sånn at vi er meir kompakte, sa assistenttrenar Børge Lund til TV 2 i pausen.

Jøndal-show

Etter kvilen glei det meir for dei norske herrane. Oppført av Jøndal og Johannessen var stillinga snudd til 24–19 dei første elleve minutta.

Jøndal var imponerande effektiv, og Tyskland-proffen fekk nettsus kvar einaste gong han avslutta. Med det var han ein svært viktig grunn til at leiinga var 29–20 med dryge elleve minutt igjen.

Noreg scora ei rekke mål på kontringar, men stillinga stabiliserte seg på skilnaden til ni mål. Kampen enda til slutt 35–26.

Jøndal vart den suverene toppskåraren i kampen med 11 mål på 11 forsøk.

Noreg og Sverige møtest igjen i EHFs Euro Cup allereie laurdag. Turneringa omfattar laga som allereie er kvalifiserte for EM-sluttspelet i 2020 og gir dei eit kamptilbod medan andre lag er opptatt med kvalifisering.

