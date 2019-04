Grande: – Sunt at det ikkje berre er NRK som viser vinteridrett

sport

– Samtidig er det jo eit uttrykk for reell konkurranse om rettane. Det er sunt at det ikkje berre er rikskringkastaren som har økonomi til å ta på seg å sende dyre idrettsarrangement, skriv kulturminister Trine Skei Grande i ein kommentar til NTB.

– Viss NRK hadde vore einaste aktøren som hadde moglegheit til å vinne slike bodrundar, ville det øydelagt den frie marknaden for rettar fullstendig, meiner ho.

Ho seier ho reknar med at skisporten ved FIS har tatt med i berekninga kva salet av rettane til NENT Group vil ha å seie for oppslutninga om vinteridrettsgreinene. Samtidig viser ho til at det er reglar for at arrangement av stor samfunnsmessig verdi skal sendast på opne kanalar utan at ein må betale ekstra.

– VM i alpint og i nordiske greiner er døme på slike hendingar, slår ho fast.

Kulturministeren seier ho har forståing for at NRK ikkje vart med i dei heitaste bodrundane om verdscuprenna og VM i dei ulike skigreinene.

– NRK er den felles eigedommen vår, og det er bra at ein skattefinansiert rikskringkastar ikkje bidrar meir enn nødvendig til å drive prisen på rettar til vêrs, seier Grande.

(©NPK)