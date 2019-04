Åtte spelarar frå Eliteserien klare for U20-VM

sport

Først 30. april skal VM-troppen vere komplett, men godt over to veker før fristen er åtte av plassane fylt opp.

Desse spelarane veit allereie no at dei skal til Polen for å delta i Noregs første U20-VM sidan 1993: Julian Faye Lund (Mjøndalen), Nico Mickelson (Strømsgodset), Håkon Evjen (Bodø/Glimt), Hugo Vetlesen (Stabæk), Tobias Børkeeiet (Stabæk), Ola Brynhildsen (Stabæk), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) og Kristian Thorstvedt (Viking).

– Eg har tatt ut dei spelarane som eg allereie no er heilt sikker på i VM-troppen, der dei aller fleste òg har spelt i innleiinga av sesongen for dei respektive klubbane sine. Eg gjer dette for å bidra til at det blir lettare å flytte eliteseriekampar frå VM-perioden, og særleg fordi nokon av desse kampane kan bli flytta fram til 8. mai, seier Pål Arne «Paco» Johansen til fotball.no og held fram:

– Til dei åtte uttekne spelarane og klubbane deira vil eg seie eit stort gratulerer. Vi har vel alle vore innom den gutedraumen det er å spele i eit VM, og når han i dag blir oppfylt for desse åtte spelarane, så er det verd ei ørlita markering.

Landslagstrenaren understrekar at uttaket ikkje ser bort frå andre spelarar som hittil har fått lite speletid i Eliteserien.

VM-troppen samlast i Warszawa 18. mai. Noreg møter Uruguay, New Zealand og Honduras i gruppespelet.

