Bakgrunnen skal vere at langrennstjerna meiner eit skifte er nødvendig for å ta nye steg som distanseløpar.

Klæbo har dei to siste sesongen vore ein del av Arild Monsens sprintlandslag, men no skal både hovudpersonen og landslagsleiinga ha konkludert med at eit byte er det riktige.

Klæbo har vunne verdscupen samanlagt dei to siste sesongane, men har samtidig periodevis slite med å henge med dei beste på distanse.

