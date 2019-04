Sverige kan få oppfylt draumen om vinter-OL

sport

Fire dagar etter at Milano og Cortina d'Ampezzo fekk statsgaranti frå Italias regjering gjorde den svenske regjeringa det same. Dermed blir det ein svensk-italiensk kamp om å få arrangere vinterleikane og Paralympics om sju år.

Sverige har aldri tidlegare arrangert vinter-OL, men var vert for sommar-OL i 1912. Dersom Stockholm vinn fram med søknaden sin, blir OL arrangert med alpint i Åre, hopp og kombinert i Falun og bob og aking i latviske Sigulda. Langrenn skal arrangerast i nærleiken av Stockholm.

– Det hadde vore fantastisk for Sverige om det vart olympiske leikar her, seier den svenske idrettsministeren Amanda Lind til TV4.

– Vi er glade. Desse leikane kjem ikkje til å ramme skattebetalarane, men tvert imot tilføre dei noko, seier Peter Reinebo, leiaren i Sveriges OL-komité.

Ifølgje svenske medium er budsjettet for leikane på 13 milliardar svenske kroner, som svarer til 12 milliardar norske kroner etter dagens kurs.

Tidkrevjande

Det har tatt tid for dei svenske OL-pådrivarane å skaffe politisk støtte til ein søknad. Først i januar i år vart det vedtatt å søke, og før den tid hadde dei fått nei fleire gonger.

Bakgrunnen for at politikarane snudde, var at IOC opna for eit heilt nytt konsept i avviklinga av O.l. Vertsbyane skal ikkje lenger stå som formelle arrangørar og treng heller ikkje å gi økonomisk garanti. Einaste kravet til Stockholm by var å få leige arenaer og nytte offentlege rom som gater og torg. Det skal i stor utstrekning nyttast eksisterande anlegg og i så liten grad som mogleg blir bygt nytt og dyrt.

Norges idrettsforbund har støtta ein svensk søknad heilt sidan det vart avklart at Noreg ikkje søkte om vinterleikane i 2022.

– Dette er supert! Dette viser at Sverige har lyst til å arrangere OL og Paralympics. Dei har fått med seg styresmaktene, næringslivet og media. Det er godt jobba, seier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

Også hoppsjef Clas Brede Bråthen gler seg over nyheita.

– Vi har i mange år oppfordra Sverige til å ta på seg fleire internasjonale arrangement. Dersom OL i Sverige blir ein realitet, må dei byggje opp erfaring. Då kan det vere ein fin start å byrje med å arrangere verdscuprenn for kvinner, seier Bråthen.

Forbanna

Tvedt er imponert over jobben svenskane har lagt ned.

– Dei har fått jobba i det stille og i fred, og dei står fram som ein nasjon som ønsker å arrangere OL. Dette betyr at dei framleis er med i kampen. Vi har sagt at vi støttar Sverige, og så står det att å sjå kva IOC-medlemmene avgjer, seier Tvedt.

Sverige ønskte seg òg vinter-OL i Åre og Östersund i 1994, men tapte for Noreg og Lillehammer. Den gongen var svenskane skuffa og forbanna.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) skal i slutten av juni vedta kven som får arrangere vinter-OL i 2026.

(©NPK)