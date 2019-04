sport

– Det er trist for han og trist for oss. Han er vår allroundspelar. Sjølvsagt er det eit tap for oss, seier landslagssjef Petter Thoresen.

Ken André Olimb vart skadd i den nest siste sluttspelkampen for Düsseldorf i den tyske toppligaen (DEL) sist veke.

Olimb skal opererast fredag.

Storebror Mathis Olimb er også ein del av Noregs landslag.

