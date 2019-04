Rekorddyr handel for Wolverhampton

sport

Premier League-klubben har aldri betalt meir for ein spelar.

Jimenez har vore på lån hos Wolverhampton sidan i fjor og måtte kjøpast fri når klubben no ønskte han med vidare. Kontrakten måltjuven har fått med engelskmennene strekker seg til 2023.

Raúl Jiménez, som er mexicansk landslagsspelar, har scora 15 mål hittil i sesongen. Ingen i Wolves har fleire.

– Bidraget hans har vore fantastisk, og vi er glade for at han blir hos oss i lang tid, seier sportsdirektør Kevin Thelwell onsdag.

Han peikar vidare på at pengane som no blir lagde på borda for Jimenez er eit signal om kva for ambisjonar klubben har på lengre sikt.

Wolverhampton, som ligg på ein imponerande sjuandeplass i Premier League, slo tysdag Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-mannskap 2–1.

Søndag speler klubben semifinale i FA-cupen mot Watford.

(©NPK)