Zuccarello tilbake då Dallas gjekk til sluttspelet, måtte sjekkast med røntgen etter kampen

Nordmannen har vore ute av spel i ein dryg månad sidan at han brekte armen i debutkampen for det nye laget sitt etter at han gjekk frå New York Rangers i februar. Tysdag kveld var han tilbake og i poengform då Dallas tok imot Philadelphia Flyers. Då Jason Dickinson hadde sett inn 1–0 etter halvanna minutt av første periode, gjekk det mindre enn tre minutt før det var Zuccarellos tur til å vise seg fram.

Sjølv om nordmannen har hatt minimalt med speletid sidan overgangen, har heimepublikummet lært seg å rope taktfast «Zuke!» – som er kallenamnet han er kjent under i NHL. Det gjorde dei òg då han fekk pucken nesten på høgde med mål heilt ute ved vantet på høgresida. Ei presis pasning til Esa Lindell, og Stars leidde 2–0. Zuccarello fekk elles drygt 18 minutt på isen tysdag.

Midtveges i 3. periode forsvann Zuccarello frå isen. Ifølgje klubben vart det tatt røntgenbilde av den armen som ikkje var skadd frå før. Den skal ha fått eit trøkk, men det skal ikkje vere snakk om noko alvorleg.

I andre periode tok vertane innpå, først ved Oskar Lindblom etter eit drygt minutt. Litt over midtveges i perioden utlikna Shayne Gostishbehere. Det hjelpte lite då Alexander Radulov og Tyler Pitlick nøytraliserte Flyers' innsats ved å sørge for to nye mål og 4-2-leiing til pause.

Tredje periode var mållaus i drygt ni minutt, men så slo Dallas til med to mål på ti sekund. Først Blake Comeau og deretter Alexander Radulov. Dermed var Dallas oppe i 6-2, som også vart sluttresultatet.

Heimesigeren smakar ekstra godt for Dallas. Med to nye poeng er avstanden ned til Arizona Coyotes så stor at Dallas er sikra ein plass i sluttspelet.

