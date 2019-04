VG skal vise privatlandskampane til ishockeygutane

sport

VGs avtale med Norges Ishockeyforbund (NIHF) gir avisa rettane til å vise norske privatlandskampar på herresida i 2019 og 2020.

– Ishockeygutane er eitt av Noregs mest populære landslag. Vi gleder oss til å vise kampane til laget på VG+, og det er spesielt gøy at det startar med «idrettserkefiende» og storebror Sverige, seier Aslân Farshchian, som er nyheitssjef premium i VG-sporten.

VG opplyser i ei pressemelding at dei skal «leve tett på landslagsspillerne og rapportere i dokumentarisk form fra garderober, hotellrom og på privaten».

– Som ishockeypresident er eg opptatt av openheit rundt idretten og profilane våre, og eg trur dette samarbeidet med VG vil vise kvalitetane til hockeyen på ein god og spennande måte. Eg seier ofte at noko av det eg er mest stolt over i idretten vår, er «garderobekulturen». Og no lèt vi VG ta oss alle med inn i garderoben, seier NIHF-president Tage Pettersen.

Noregs neste landskamp er mot Sverige i Østersund torsdag 11. april. Kampen er ein del av ei nordisk turnering. Laga møtest på nytt to dagar seinare same stad. Noreg skal òg spele mot Finland og Danmark.

