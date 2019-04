Fotballgodbitar blir lagt bak betalingsmur

sport

Liverpool – Porto går tysdag og er lagt til TV 2 Sport 1. Manchester United – Barcelona blir spelt onsdag og blir sendt på Viasport 1.

– For å utnytte rettane våre på best mogleg måte vurderer vi stadig korleis desse blir distribuerte på plattformene våre. I haust vart det sendt fleire kampar i gruppespelet av Uefa Champions League som måtte fordelast på ulike plattformer, enn det det no er i sluttspelet. Derfor blir kampane som blir no spelte, fordelte på Viasport-kanalane og Viaplay (strøymeteneste), seier pressekontakt Lene Forfang Paterson i NENT Group til NTB.

Tottenham – Manchester City (tysdag) blir sendt på Viasport 1. Ajax – Juventus (onsdag) er lagt til TV 2 Sport 1.

