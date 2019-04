VAR på storskjerm på Wembley i helga

sport

Dei to FA-semifinalane på Wembley blir spelte laurdag og søndag. Det er tidlegare avgjort at ein vil bruke videoassistert dømming (VAR).

– Viss ei avgjerd blir overprøvd av VAR vil vi vise den vanlege VAR-grafikken på storskjermane. Denne vil bli etterfølgt at av videoklippet som viser kva som ligg til grunn for at avgjerda vart overprøvd, men eit videoklipp vil berre bli viste på storskjermane viss den opphavlege avgjerda til dommaren er overprøvd. Vi trur dette vil vere med å hjelpe fansen på stadionet å få innsikt og klarleik i situasjonen, heiter det i ei pressemelding hos FA.

Antony Taylor skal dømme møtet på laurdag mellom Manchester City og Brighton, medan Michael Oliver dømmer oppgjeret på søndag mellom Watford og Wolverhampton.

(©NPK)