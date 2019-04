Solskjær håper United har lært frå førre møte med Wolverhampton

sport

Då tar Solskjær med sine «røde djevler» på jakt etter tre verdifulle poeng i kampen om ein topp fire-plass, som vil gi meisterligabillett neste sesong.

På to forsøk denne sesongen har United framleis til gode å slå det nyopprykte laget.

Det vart 1–1 på Old Trafford i september, medan Solskjær gjekk på sitt andre, og førebelse siste tap, då Wolverhampton slo ut United i FA kvartfinalen til cupen førre månad.

United hadde då ballen klart mest, men fekk smake på sin eigen kontringsmedisin. Denne gongen håper Solskjær at dei har lært.

– Vi møter eit godt lag. Viss vi ikkje speler opp mot vårt beste, kjem vi til å få som fortent, sa nordmannen på pressekonferansen på måndag før kampen, ifølgje Manchester Evening News.

– Sist gong spelte vi ikkje godt nok mot dei. Vi hadde ballen i 70 prosent av tida, men nokre gonger betyr ikkje det at ein skaper sjansar og scorar mål.

Fire måltjuvar

Mål vart det derimot i helgas serieoppgjer mot Watford. Då vann United ein noko heldig 2-1-siger etter scoringar av Marcus Rashford og Anthony Martial. Dermed har United fire mann som har scora ei tosifra mengde mål på ein sesong, for første gong sidan 1995/96.

Romelu Lukaku (12 mål), Paul Pogba (11), Martial (10), og Rashford (10) har no alle passert ei tosifra mengde mål denne sesongen.

– Det er ein god ting å ha fleire som kan score mål. Det gjer at motstandaren veit at det vil komme scoringar frå alle kantar.

Svensken tilbake

På pressekonferansen på måndag stadfesta Solskjær at den svenske forsvararen hans Victor Lindelöf er tilbake etter å ha stått over av personlege årsaker. Det same gjeld Martial som måtte ut med skade i helgas kamp.

– Begge vil bli klare, heilt sikkert, sa Solskjær måndag.

Til Manchester Uniteds eigen Tv-kanal stadfesta nordmannen at Eric Bailly, Alexis Sánchez, Antonio Valencia og Matteo Darmian framleis er skadde og ikkje aktuelle tysdag.

(©NPK)