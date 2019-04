sport

Sigersvante RBK stod fram somi ei bleik utgåve av seg sjølv i den første seriekampen denne sesongen. Etter 0-2-tapet mot Bodø/Glimt medgav trenar Horneland overfor Adresseavisen at berre siger no er godt nok i heimepremieren mot Sarpsborg kommande helg.

– Det forstår eg veldig godt. Og dersom det ikkje betrar seg raskt, så blir det inga rettssak, for å seie det sånn. Då fortener eg ikkje ei rettssak eingong, seier RBK-sjefen.

Då Rosenborgs valde å kvitte seg med trenarduoen Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, ende saka i retten. Saka vart til slutt løyst gjennom eit forlik.

Horneland legg ikkje noko mellom i karakteristikken av innsatsen søndag. Han legg heller ikkje skjul på at han vart overraska over å sjå RBK så svake.

– Ja, eg såg ikkje denne kampen komme. Vi visste at Glimt var gode, og at dei ville bli ein tøff motstandar for oss. Men eg var rimeleg sikker på at vi skulle klare å bygge vidare på det vi gjorde sist. Men i dag er vi katastrofalt dårlege, seier den tidlegare Haugesund-profilen til Adresseavisen.

Overfor NTB utdjupa han problema laga hans hadde slik:

– Vi får ikkje kvalitet i angrepsspelet og klarte ikkje som lag å bryte ned Bodø/Glimt. Samhandlingen var ikkje god nok.

Kommande helg er Sarpsborg motstandar heime på Lerkendal. Østfoldingane hadde gulltippa Molde i kne søndag, men måtte til slutt nøye seg med 1–1.

– Eg tenker at vi må bli ekstremt mykje betre enn vi var i dag, seier Horneland.

