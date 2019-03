Skiskyting: Fenne tok NM-gull på normaldistansen

sport

Under krevande vindforhold vann Fenne før sterke namn som Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold.

NM-vinnaren frå Voss skiskyttarlag sette seg sjølv i ein vanskeleg posisjon med tre bom på andre skyting, og to på tredje. Inn til standplass for siste gong hadde 26-åringen med seg seks bom, men feilfri skyting gjorde at Voss-jenta plutseleg låg i front då ho la ut mot mål.

Dermed vart det NM-gull på vossingen.

– Det var veldig overraskande å vinne gullmedalje og kongepokal, men utruleg kjekt. Eg har godt med overskot og gjekk eit godt løp, sa Fenne til skiskyttarforbundet etter gull-løpet.

Fenne vann 37,2 sekund føre Tonje Marie Skjelstadås. Meråker-skyttaren tok sølvet med fem bom.

Juniorlandslagsløper Juni Arnekleiv låg i tet før siste skyting, men tre bom gjorde at leiinga glapp. 20-åringen frå Dombås IL tok i alt med seg fem bom, men gjekk likevel inn til NM-bronse. 2.21,1 minutt bak Fenne.

Ingrid Landmark Tandrevold skaut feilfritt på første skyting, men med fem bom på andre vart det tungt å blande seg inn i teten. I alt vart det elleve bom og 12.-plass for Fossum-jenta, 6.01,7 minutt bak. Tiril Eckhoff la seg på plassen bak Tandrevold med sine ti bom, ti sekund bak sin lagvenninne Tandrevold.

Marte Olsbu Røiseland skaut 9 bom og kom på ein 17.-plass.

Normaldistansen for menn startar seinare fredag. Laurdag er det jaktstart før NM blir avslutta med stafettar søndag.

(©NPK)