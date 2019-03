Heidi Løke endrar ikkje Larvik-planar trass klubbkrise

sport

Torsdag kveld vedtok årsmøtet i Larvik Håndballklubb vidare drift av klubben etter tilråding frå styret. Klubben slit tungt økonomisk og står i fare for å bli nekta elitelisens. Det vil i så fall bety degradering til 1. divisjon.

I oktober vart det klart at Heidi Løke ville returnere til Larvik etter sesongen. Då klubben fristilte alle spelarar og tilsette på grunn av den økonomiske situasjonen i slutten av februar, vart det tvil om framtida til Løke i klubben.

– Eg er jo fristilt eg òg, men eg hadde jo planlagt å vere tre år i Larvik. Men då blir sikkert dei planane gjort litt om på, eg veit ikkje, sa Løke til NTB etter fristillinga i februar.

Etter årsmøtet stadfestar nyvalt styreleiar Marion Eriksen Wold overfor TV 2 at landslagsprofilen har valt.

– Heidi Løke er med. Ho har sagt ja til det, seier Wold til kanalen.

På oppfølgingsspørsmålet om Løke blir med ved mogleg degradering til 1. divisjon, svarer styreleiaren at «det er planen».

Det ligg an til ein ny dryg månad med spenning rundt framtida til klubben. 30. april blir det avgjort om Larvik får elitelisens. Eliteserienemnda innstilte for to veker sidan på at Larvik ikkje får lisens.

No skal det nye styret, som vart valt på årsmøtet på torsdag, i gang med å forhandle nye kontraktar med spelarar og administrasjon. Budsjett og handlingsplan skal leggjast fram på eit nytt ekstraordinært møte.

