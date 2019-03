Advokaten: – Rekdal leier Start i serieopninga

sport

Torsdag fekk Rekdal beskjed frå styret i Start om at han er fritatt frå oppgåvene sine i 1.-divisjonsklubben, etter at det er oppretta personalsak mot han. Fredag seier advokaten hans at han kjem til å stille på jobb og leie Start i første seriekamp heime mot Aalesund.

– Vi har fått betre oversikt over den rettslege stillinga i saka, og har i ettermiddag sendt brev til styret i IK Start, der vi opplyser at det ikkje finst nokon arbeidsrettsleg suspensjon av Kjetil Rekdal. Vilkåra for suspensjon i arbeidsmiljølova er heller ikkje oppfylt, seier advokat Flågan i ei pressemelding.

Han seier vidare at eit suspensjonsvedtak gjort i etterkant av brevet på fredag heller ikkje vil vere gyldig, og såleis ikkje vil bli respektert.

– Start kan ikkje under slike omstende nekte Kjetil Rekdal å møte på jobb og utøve arbeidsretten sin. Ein utestenging av trenaren frå hans arbeidsplass vil vere eit vesentleg kontraktsbrot frå IK Starts side. Kjetil Rekdal er tilsett for å trene og leie Start i fotballkampar, og han møter som avtalt på jobb i god tid før seriestarten i morgon.

Rekdal stadfestar at han vil følgje rådet til advokaten om å ta opp att arbeidet sitt, og opplyser at han no er godt i gang med å førebu kampplanen for serieopninga mot Aalesund.

50-åringen skulle fredag vore i drøftingsmøte med Start, men advokaten hans utsette samtalane. Det skriv VG, som får opplysningane stadfesta av Starts styreleiar Monica Bergin Grimstad.

– Det stemmer, skriv Grimstad i ein SMS til avisa.

Rekdal ønsker framleis ikkje å kommentere saka ytterlegare.

(©NPK)