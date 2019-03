Gordon Taylor sluttar som PFA-sjef i haust

sport

Han sluttar når ein uavhengig gjennomgang av strukturen og økonomien i foreininga er avslutta, og når ein etterfølgjar er funnen. Det vart klart på årsmøtet i foreininga i Manchester, eit møte som var utsett frå i fjor haust. I praksis betyr det at Taylor fungerer i jobben til neste årsmøte i november.

Han skal ifølgje PFAs nettstad bidra i jakta på ein ny leiar.

I fjor stilte 300 profilerte spelarar seg bak eit opprop med krav om Taylors avgang. Bakgrunnen var ein konflikt mellom han og styreleiar Ben Purkiss.

Taylor har måtta tole kritikk for den høge lønna si (vel 2 millionar pund i året), men 74-åringen seier at han er stolt av arbeidet han har gjort sidan han overtok som PFA-leiar i 1981.

– Kvar avgjerd eg har treft har vore i interessa til medlemmene, og eg meiner det vil vise seg at PFA, som er den eldste og mektigaste idrettsfagforeininga i verda, er sterkare enn nokon gong, seier han.

– Siste del av 2018 var ei ekstremt vanskeleg tid for den hardt arbeidande, ypparleg staben i PFA. Mange av angrepa mot organisasjonen vår og leiinga i media var både grunnlause og urettferdig. Det er riktig at medlemmene i styret ikkje alltid har vore samde, men etter ei rekke møter dei siste månadene er vi no samde om den beste vegen framover for organisasjonen.

Taylor har fått mykje av æra for at fagforeininga har forhandla seg fram til inntekter frå Premier League som no utgjer om lag 275 millionar kroner årleg. I 2001 sette han hardt mot hardt og fekk 99 prosent av medlemmene til å stille seg bak ein trussel om streik dersom PFAs krav ikkje vart innfridde. Det førte til at ein fekk etablert rett til ein del av TV-rettspakka.

