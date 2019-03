Breakdance nærare OL-status i Paris

sport

Dei fire idrettane har tidlegare komme gjennom nålauga hos den lokale arrangøren. Onsdag tilrådde IOC-styret at dei blir lagt til programmet i 2024, eit vedtak som må stadfestast av IOC i plenum i juni.

Ei endeleg avgjerd blir fatta av styret i desember 2020 etter at dei fire idrettane har vorte følgde opp med tanke på korleis dei internasjonale særforbunda blir leidd, integriteten til konkurransane og standarden på dømminga.

– Desse ungdommelegare og urbane idrettane gir oss nye moglegheiter til å treffe ein ny generasjon, sa IOC-president Thomas Bach.

Breakdance vil bli ny på OL-programmet i 2024, men dei tre andre er allereie bekrefta på programmet for Tokyo-leikane neste år.

Vektløfting fekk ein opptur då IOC-styret førebels stadfesta plassen til idretten på OL-programmet i 2024. Sporten er heimsøkt av dopingsaker, og IOC har trua med å fjerne vektløfting frå O.l.

– På grunnlag av det gode arbeidde som er gjort blir plassen til vektløftinga i Paris-OL stadfesta, men dette avheng av at sporten inngår ein avtale med Det internasjonale testbyrået (ITA) og stadfestar framgangen sin på andre område i antidopingkampen, melder IOC.

Boksing, som står i fare for å miste plassen på OL-programmet allereie i Tokyo-leikane etter alvorlege skuldingar om korrupsjon og kampfiksing, informerte IOC-styret om at ein er i ferd med å rydde opp. AIBA hevda at amatørboksinga vil falle saman om ein mistar OL-status.

OL-statusen til boksing avheng av utfallet av ei IOC-gransking av AIBA. Den omstridde presidenten Gafur Rakhimov trekte seg førre veke, men det er berre eitt av mange krav IOC har stilt.

Onsdag var andre dag av eit tre dagar langt IOC-styremøte i Lausanne.

(©NPK)