sport

På det meste følgde 863.000 sjåarar kampen i sluttminutta. 718.000 såg heile kampen på TV 2, medan 53.000 følgde han på Sumo.

– Vi ser igjen potensialet dette landslaget har når det er store kampar, og det står noko på spel. Då engasjerer det breitt med eit fullsett Ullevaal og sterke sjåartal. No er vi glade for at spenninga lever vidare i kvalifiseringa framover. Vi gleder oss til nye kampar i juni, seier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

(©NPK)