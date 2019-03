Nystad etter dopingskandalen: – Unge folk har mista trua på rein idrett

sport

Nystad fortel til Dagbladet at han sidan skandalen har vorte ringt opp av unge austerrikarar som lurer på om ein må dope seg for å bli ein god langrennsutøvar.

– Dei har knust barnedraumar, og det er det som er det jævligaste, seier Nystad om dei dopingtatte.

Austerrikarane Dominik Baldauf og Max Hauke er to av dei fem langrennsløparane som vart dopingtatt i februar. Ein video avslørte korleis Hauke vart tatt med nåla i armen. Kort tid seinare sa Nystad opp trenarjobben.

– Det er forferdeleg at unge menneske skal tru at ein må jukse for å bli god på ski. No er det sånn at dei som er litt eldre, 16, 17 år, skammar seg for å seie at dei er langrennsutøvarar, for då trur alle at dei òg er juksemakarar, seier han.

