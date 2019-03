Kristoffersens advokat: – Skiforbundet avviste forlik

sport

Stemsrud kom med opplysninga i den innleiande prosedyren sin då rettssaka mellom Kristoffersen og Skiforbundet starta tysdag formiddag i sal 250 i Oslo tingrett.

Stemsrud sa at det vart sett fram tre føresetnader i samband med forliket.

* Skiforbundet skulle forplikte seg til å stille med eit støtteapparat på høgde med Red Bulls. Berre slik meiner Kristoffersen at han kan konkurrere på like vilkår som konkurrentane.

* Kristoffersen ville om forliket vart godtatt fråskrive seg alle økonomiske krav til Skiforbundet. Han ville samtidig at pengane skulle gå til andre prosjekt.

* Kristoffersen ønskte at meir av pengane skulle gå til konkrete prosjekt på klubbnivå og ikkje til skiforbundet sentralt. Forliket kravde at overføringane til klubbprosjekt skulle utgjere minimum det dobbelte av det skiforbundet bruker på eigen administrasjon.

Forlaget til forlik vart ikkje akseptert av Skiforbundet.

– Dei vil ikkje tillate at Kristoffersen sjølv inngår ein avtale med Red Bull, sjølv om det gjer at han kjem til å konkurrere på like vilkår som hovudkonkurrentane sine, sa advokat Stemsrud.

Den årelange juridiske strida mellom partane botnar i utgangspunktet i Henrik Kristoffersens ønske om å køyre med Red Bulls logo på hjelmen. Skiforbundet har sagt nei til dette fordi dei allereie har selt reklameplassen til Telenor.

Kristoffersen krev skiforbundet for 15 millionar kroner i tapte sponsorinntekter.

Det er sett av seks dagar til rettssaka.

