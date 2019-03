Advokaten til Skiforbundet om Kristoffersen-krav: – Utenkjeleg

sport

Sponsorstriden mellom Henrik Kristoffersen og Skiforbundet starta tysdag i Oslo tingrett, men saka kunne vore løyst allereie før partane gjekk inn dørene til sal 250.

Begge partar har nyleg komme med forslag til forlik, men begge forslaga vart avviste av motparten.

Odd Stemsrud er advokat for Kristoffersen og fortalde i den innleiande prosedyren at Kristoffersen kom med tre krav i forslaget til forlik, mellom anna at overføringane til klubbprosjekt skulle vere minimum det dobbelte av det skiforbundet bruker på eigen administrasjon.

– Utenkjeleg, sa advokat Per Andreas Bjørgan som representerer skiforbundet.

Kunne ikkje akseptere

– At forliket skulle styre disposisjonen Skiforbundet gjer av eigne midlar i åra framover, er sjølvsagt heilt umogleg. Det ville ikkje vore i tråd med reglane i Skiforbundet at ein utøvar, i ein forliksavtale, skulle overstyre organa til Skiforbundet om korleis forbundet disponerer inntektene sine.

– Det er heilt utenkjeleg i ein demokratisk organisasjon. Det er dei lovleg valde organa som styrer drifta av Skiforbundet, ikkje éin enkelt utøvar, sa Bjørgan etter at rettsdagen var over.

Vidare kravde Kristoffersen at Skiforbundet skulle forplikte seg til å stille med eit støtteapparat på høgde med det Red Bull kunne mønstre. Han ville òg, dersom forslaget vart godtatt, fråskrive seg alle økonomiske krav til Skiforbundet. Alpinisten ville samtidig at pengane skulle gå til andre prosjekt.

– Eg kan ikkje uttale meg noko nærare om tilbodet frå Kristoffersen til Skiforbundet, anna enn eg reint generelt kan seie at det var krav om ytingar av ein storleik, og ikkje minst ein karakter, som forbundet som ideell organisasjon ikkje kunne akseptere, sa Bjørgan.

Han stadfesta at Skiforbundet òg kom med eit forlikstilbod.

– Så det er ikkje slik at det berre er Kristoffersen som har forsøk å finne ei løysing på denne saka, det har òg Skiforbundet gjort, sa Bjørgan.

– Han kunne få moglegheita til eit eige og fleksibelt tilrettelagt treningsopplegg med betydeleg økonomisk støtte frå skiforbundet. Og ei sikkerheit for å behalde eksisterande avtale med Red Bull (drikkeflaske) fram til neste OL-sesong. Men det er heller ikkje akseptert, og derfor står vi her i dag, fortsette advokaten.

Maktmisbruk

I innleiingsprosedyren hamra Kristoffersen-advokat Stemsrud laus på utøvarmodellen til Skiforbundet, og det han meiner er maktmisbruken av marknadsrettane.

Mykje tid gjekk til å snakke om kor mykje makt Skiforbundet har gitt seg sjølv, sidan ein utøvar er forplikta til å skrive under ein utøvaravtale for å vere ein del av landslaget.

Først når ein har skrive under avtalen får ein startlisens. Utan lisens, ingen landslagsplass. Etter å ha signert kontrakten er det Skiforbundet åleine som avgjer tilgangen utøvarane har til sponsorrettar.

– Moglegheita utøvaren har til å opptre i marknaden er fjerna etter at dei er tvinga til å skrive under på avtalen, sa Stemsrud i retten.

Handlar berre om éin ting

Henrik Kristoffersen har sidan 2016 ønskt å køyre med Red Bull-logo på hjelmen, men Skiforbundet har sagt nei fordi dei allereie hadde selt reklameplassen til Telenor. Sånt blir det advokatmat av.

Kristoffersen krev òg Skiforbundet for 15 millionar kroner i tapte sponsorinntekter i Oslo tingrett.

– For Henrik Kristoffersen handlar det berre om éin ting: Å få tilgang til støtteapparatet til Red Bull, sa Kristoffersen-advokat Stemsrud.

Det er sett av seks dagar til saka. Onsdag skal alpinstjerna sjølv i vitneboksen.

